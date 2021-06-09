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周大福盈利倍升 末期息0.24元

2021-06-09 列印
　　周大福（1929）昨日派發去年度成績表，按年多賺1.08倍，至60.3億元，主要受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益，政府補貼及匯兌收益等，並公佈增派末期息1倍，至每股0.24元。周大福董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基表示，受惠去年度低基數效應，預計本港今年度中期同店銷售按年增約70%，料全年銷售表現平穩。

　　周大福同時公佈今年4至5月底止經營數據，期內零售值增長77%，當中內地增長74.7%，港澳及其他市場則增長98.5%。港澳在同店銷售及銷量按年增加約1.6倍及1.3倍，而內地的同店銷售及銷量則分別升49.3%及32.2%。



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