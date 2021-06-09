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佳兆業增發美元債 股價逆市升1%

2021-06-09 列印
　　佳兆業（1638）昨日公佈，建議額外發行美元優先票據，並與2023年到期的7億美元9.75%優先票據合併，形成單一系列，瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀中銀國際等14家公司，為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。佳兆業股價昨日逆市升近1%，收報3.37元。

　　佳兆業公佈，根據原有票據的條款及條件，除了發行日期、首個付息日期及發行價外，進行優先票據的進一步國際發售。原有票據即是該公司在去年7月16日、今年2月10日及今年4月27日發行的2023年到期的7億美元9.75%優先票據。該公司公告指，在簽立購買協議後，該公司將就建議額外票據發行作出進一步公告，並將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。



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