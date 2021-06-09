中環IFC外望——長和推抽獎谷針 頭獎500萬可買樓

商界「谷針」行動停不了，長江集團聯同長和（001）以及李嘉誠基金會，送出總值2000萬元禮券大抽獎，惠及36名幸運兒，頭獎獨得500萬元禮券，可用於購買長實旗下一手物業或其品牌產品。長江表示，所有成年港人於八月前完成接種兩劑新冠疫苗，即可登記參加長江大抽獎。頭獎幸運兒獨得500萬元長江集團禮券，至於二、三、四和五獎，分別可獲300萬、200萬、50萬和5萬元禮券，各設2、3、10和20個名額。禮券適用於購買長江實業發展的一手物業；百佳、屈臣氏、豐澤和3香港等產品或服務；以及繳付酒店住宿餐飲消費或港燈電費等。新世界向基層派千元另一方面，新世界發展（017）昨日公佈，將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1000元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢津貼。首階段名額約5000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。八達通：消費券可當餘額用「5000元電子消費券」計劃最快本月下旬公佈詳情，下月開始登記。支付工具商之一的八達通表示，計劃將透過政府中央平台登記，八達通無分開電子消費券及餘額戶口，市民可將消費券當正常錢額消費。八達通營業及市務總監李玉兒表示，「電子消費券」計劃將透過政府中央平台登記及核實，市民如選擇八達通接收消費券，只須登記八達通卡號碼，包括實體及手機八達通。她又指，八達通無分開電子消費券及餘額戶口，市民可將消費券當正常錢額使用，但系統會詳細列明消費紀錄，市民可查閱消費券的餘額。至於消費券可否涵蓋交通工具，詳情要待政府公佈。高瞻