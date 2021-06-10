傳上限定價 每手賺1.74萬 時代天使暗盤勁升五成

時代天使（6699）下周三掛牌，內媒報道，該股將以招股價上限173元定價；凍資額約5800億元，在歷史「凍資王」中排行第五；超購逾2000倍，為今年亞軍。市場人士向本報透露，時代天使的場外交易價曾見260元，較招股價上限漲逾五成，若按此價計算，每手（200股）帳面可賺17400元。時代天使在招股之初，已因打破去年再鼎醫藥（9688）創下的入場費記錄，備受市場關注。投資者對時代天使反應火熱，日前更是因招股期間券商借出的孖展額，與現任「凍資王」快手（1024）不相上下，萬眾期待其能成為新一代「凍資王」，但現實情況卻與投資者期待有落差。凍資5800億 70萬人認購內媒引述消息報道，時代天使將以上限173元定價，獲得逾70萬人，但少於80萬人認購，較市場預期的百萬認購盛況有一定距離。同時其凍資額僅錄5800億元，於今年排行第四，史上排名第五。消息又指，時代天使超額認購逾2000倍，在今年排名第二，有望晉級歷史前八名。不過即使超購倍數觸發回撥機制，公開發售股份比例從10%上升至50%，增至841.48萬股（約4.2萬手），但仍然是僧多粥少，投資者依然一手難求。時代天使貨源乾涸供不應求，未到暗盤交易日（下周二）已在場外被大幅炒高。信誠證券聯席董事張智威向本報透露，時代天使曾在場外交易市場被炒至260元，較其招股價上限173元，飆高50.3%。若按此價計算，中籤投資者每手帳面勁賺17400元，有望成為排行第四的新股歷史首日「賺錢王」。張智威又預計，時代天使凍資額約為5000至6000億元之間，料不會超越快手的凍資佳績。他又指，鑒於場外交易已見五成升幅，故預期該股暗盤及首掛升幅可能逾五成。優然續抽飛 科濟孖展617億此外，內地乳業巨頭優然牧業（9858）昨日截孖展，續現縮飛情況，綜合本港多間券商，單日孖展額再少8900萬元，較招股首日更少1.14億元。優然牧業券商孖展合共借出約12.85億元，較公開集資額6.2億元，輕微超購約1.07倍。另一同日截孖展的科濟藥業（2171）則備受追捧，錄得孖展額約617.36億元，較公開集資額3.11億元，超購197.65倍。優然牧業及科濟藥業均於下周五掛牌。