飛鶴料奶粉銷量暴瀉 乳業股受累齊插水

據內媒報道，冷友斌出席2021年亞布力中國企業家論壇上時，發表唱淡乳業的驚人言論，他指出由於注射疫苗，很多父母六個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖式下跌。
雖然其後內媒紛紛撤回有關報道，更新後的報道引述冷友斌指，飛鶴逐漸挽回中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心，但乳業股仍受影響遭投資者拋售。
公佈回購無助股價表現
另一方面，飛鶴昨午發佈通告指，公司董事會計劃動用不超過2億美元（約15.6億港元）資金，即日起在公開市場購回公司股份，回購股份總數不會超過已發行股份總數的10%。回購資金來自可動用現金儲備，以及自由現金流量。
公司又表示，管理團隊對公司實現2023年中期經營目標，以及2028年長期經營目標充滿強烈信心，股份回購計劃符合公司及股東整體最佳利益。
雖然公司公佈回購計劃，但股價仍未見起色，一度大跌9.3%，低見18.84元，收報19.24元，跌6.6%。其他乳業股亦受拖累齊齊向下，現代牧業（1117）跌4.8%，收報1.78元；澳優（1717）跌3.8%，收報11.14元；原生態牧業（1431）跌3.3%，收報0.59元；雅士利（1230）跌2.6%，收報0.75元；中國聖牧（1432）跌1.7%，收報0.57元。