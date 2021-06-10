  • 2021年6月10日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 弘立書院欺凌黃宜宏疫苗打針優惠

日報新聞 > 財經

飛鶴料奶粉銷量暴瀉 乳業股受累齊插水

2021-06-10 列印
■冷友斌指疫苗影響生育，奶粉銷量將出現斷崖式下跌，拖累乳業股受牽連齊插。 資料圖片
Previous Next

　　中國飛鶴（6186）董事長冷友斌指疫苗影響生育，奶粉銷量將出現斷崖式下跌，拖累其股價一度暴挫9.3%，低見18.84元，連帶其他乳業股亦受牽連齊插。縱使飛鶴其後公佈回購股份，內媒亦撤回報道，但仍無助股價表現，收市仍插6.6%，報19.24元。

　　據內媒報道，冷友斌出席2021年亞布力中國企業家論壇上時，發表唱淡乳業的驚人言論，他指出由於注射疫苗，很多父母六個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖式下跌。



　　雖然其後內媒紛紛撤回有關報道，更新後的報道引述冷友斌指，飛鶴逐漸挽回中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心，但乳業股仍受影響遭投資者拋售。

公佈回購無助股價表現

　　另一方面，飛鶴昨午發佈通告指，公司董事會計劃動用不超過2億美元（約15.6億港元）資金，即日起在公開市場購回公司股份，回購股份總數不會超過已發行股份總數的10%。回購資金來自可動用現金儲備，以及自由現金流量。

　　公司又表示，管理團隊對公司實現2023年中期經營目標，以及2028年長期經營目標充滿強烈信心，股份回購計劃符合公司及股東整體最佳利益。

　　雖然公司公佈回購計劃，但股價仍未見起色，一度大跌9.3%，低見18.84元，收報19.24元，跌6.6%。其他乳業股亦受拖累齊齊向下，現代牧業（1117）跌4.8%，收報1.78元；澳優（1717）跌3.8%，收報11.14元；原生態牧業（1431）跌3.3%，收報0.59元；雅士利（1230）跌2.6%，收報0.75元；中國聖牧（1432）跌1.7%，收報0.57元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd