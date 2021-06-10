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內地PPI上月升9% 逾十年最大升幅

2021-06-10 列印
　　國家統計局昨日公佈，五月份內地工業生產者出廠價格指數（PPI）同比升9%，為自2008年十月以來最大升幅，環比升1.6%，升幅比上月擴大0.7個百分點。居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%，環比則降0.2%。

        CPI在去年價格變動的翹尾影響擴大下，按月總體食品價格跌1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點，其中豬肉價格降幅最多11%，鮮菜價格下降5.6%，水產品價格升3%。非食品價格上升0.2%，影響CPI上升約0.16個百分點，當中汽油和柴油價格分別升1.7%和1.9%。



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