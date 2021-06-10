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調查指65%港人習慣電子支付

2021-06-10 列印
　　畢馬威、香港貨品編碼協會及滙豐銀行昨日聯合發表調查報告，65%被訪者表示習慣使用電子支付方式作交易，五成被訪者更適應及有信心網購。調查又發現大部份受訪零售商均落實大灣區策略。畢馬威中國香港消費品與工業市場主管合夥人葉嘉明表示，疫情加速改變消費者行為，料通關後網購市場仍向好，對大灣區前景樂觀。

  調查報告顯示，73%本港及大灣區零售商，正在採取拓展大灣區策略，疫情亦改變消費者行為，65%表示更習慣使用電子支付，50%表示更適應及有信心網購。葉嘉明指出，大灣區擁龐大購買力，前景樂觀。



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