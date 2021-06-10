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內地擬改存款利率定價方式

2021-06-10 列印
　　《路透》引述消息人士指，中國內地計劃更改存款利率定價方式，由原來的「基準利率乘倍數」，改為「基準利率加基點」。

        消息人士稱，採取新的定價方式之後，各間銀行的活期存款利率上浮幅度將劃一為20個基點，而中資中小銀行及外資銀行等定期存款利率調整為基準利率向上浮動75基點，高於中資大行的上浮幅度上限。



        若以75個基點上浮幅度比較，在新定價方式下，銀行1年期定期存款利率上浮上限，與原先一樣，仍為2.25%；活期存款及1年期以內的定存利率上限高於原來標準；1年期以上定存利率則低於原先水平。

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