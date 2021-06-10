內地擬改存款利率定價方式

消息人士稱，採取新的定價方式之後，各間銀行的活期存款利率上浮幅度將劃一為20個基點，而中資中小銀行及外資銀行等定期存款利率調整為基準利率向上浮動75基點，高於中資大行的上浮幅度上限。
若以75個基點上浮幅度比較，在新定價方式下，銀行1年期定期存款利率上浮上限，與原先一樣，仍為2.25%；活期存款及1年期以內的定存利率上限高於原來標準；1年期以上定存利率則低於原先水平。
本港疫情放緩，郵輪「公海遊」下月復辦。星夢郵輪「雲頂夢號」重返香港，為下月三十日公海遊做準備。星夢郵輪為鼓勵市民打針，今天正午十二時起開放大抽獎登記，頭獎是一年無限次登上「雲頂夢號」，入住豪華海景露台...
2021-06-10
近日內地網絡上流傳一篇《傾城之戀2021》的文章，文中稱：廣州南沙一名男子與一名女子約會就餐被感染，該女子之後來到深圳導致深圳多區展開大排查。該文迅速引起公眾關注，有激動網民更指「若真，好想挑這兩個出...
2021-06-10
法國總統馬克龍在視察德龍區期間與民眾交流時遭掌摑，涉嫌掌摑馬克龍的男子及一名拍攝片段的男子被捕。據報，掌摑者為二十八歲，是一名中世紀軍事愛好者，曾在當地成立武術團體，事發時他高喊極右主義的口號；另一疑...
2021-06-10
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並獲用家承接，祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門啟豐園4座中層G室，面積375方呎，兩房間隔，議價後以568萬易手，呎價15147元，據悉，買家為換樓客。原業主於...
2021-06-10
時代天使（6699）下周三掛牌，內媒報道，該股將以招股價上限173元定價；凍資額約5800億元，在歷史「凍資王」中排行第五；超購逾2000倍，為今年亞軍。市場人士向本報透露，時代天使的場外交易價曾見2...
2021-06-10
歐洲國家盃周五開鑼，英國媒體Talksport利用超級電腦預測今屆戰況，結果葡萄牙雖然在死亡F組次名出線，但能夠躋身四強的卻是同組勁敵法國和德國，以及英格蘭和比利時，最終高盧雄雞決賽加時險勝日耳曼軍團封王。 預測指出，衞冕的葡軍F組次名出線，首名是法國，德國僅以其中一支小組最佳第三名晉級。可是，前者十六強即遇上D組第一的英格蘭，結果加時負1:2出局。 葡萄牙今屆歐國盃被抽進死亡F組，新星祖奧菲歷斯首度亮相，但以天價加盟馬德里體育會兩季以來表現未符預期，三十六歲隊長C朗拿度老化問題明顯。該隊晉級之路更難行，客觀條件跟超級電腦預測相符。 貼法國高舉錦標 相反，高盧雄雞先後淘汰奧...
2021-06-10
凱特王妃Kate Middleton與威廉王子William Prince（The Duke and Duchess of Cambridge），早前於蘇格蘭出席活動時，手攜Strathberry最新...
2021-06-08
之前MIRROR的六場嘅演唱會一票難求，原來莫文蔚（Karen）都係MIRROR Fans：「係人都鍾意靚仔㗎啦！」而本月11日將再登紅館舉行人生最後一次個唱的Karen將展現舞台上最靚一面。她超興奮...
2021-06-10
正當港府籌備為十二歲以上年輕人打針，美國走前一步，輝瑞藥廠擴大兒童接種疫苗的測試至十二歲以下，若結果正面，將為五至十一歲的兒童申請緊急使用疫苗的許可，香港的接種率和擴大打針部署均落後於美國，必須加快追上，學校老師是時候以身作則，先接種疫苗，作為身教，鼓勵學生去打針。 香港的新冠疫苗接種率僅二成八，而美國接種率已逾六成。觀乎美國疫情隨接種率上升而放緩，足證打針是唯一的控疫手段。香港要達至七成接種率，可謂「長路漫漫」，即使各界推出各式各樣的抽獎，打針人數有所上升，但要短期內達至七成，仍有相當的難度。政府準備把打針年齡降至十二歲或以上，現在就要推動更多年輕人準備打針。 家長為了保...
2021-06-10
昨晚徐雨石憑「電訊超班」、「中華威威」和「和氣生財」贏三W，其中「和氣生財」於第八場二班一千米賽事，由蔡明紹一放到底取勝。翻查紀錄，今季蔡明紹與徐雨石合作可謂貴精不貴多，連同昨晚的「和氣生財」總共只有...
2021-06-10