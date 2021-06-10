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中銀流動支付額 首季升近六成

2021-06-10 列印
　　中銀香港（2388）昨日公佈，受惠於流動交易消費和網上購物迅速增長，今年首季，以中銀信用卡綁定流動支付工具進行的整體簽帳額，按年升近六成，透過電子錢包BoC Pay進行的交易額，更升超過七成。

　　中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，電子支付日漸普及。受網購消費帶動，中銀信用卡的網上簽帳金額以及交易宗數同期上升逾一成。伍愛施認為隨着疫情逐漸放緩，消費氣氛變好，預計有助刺激零售及餐飲業消費。



        中銀香港表示，無現金支付將成為消費新趨勢，該行將持續推出多項簽帳優惠。

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