中環IFC外望——港航將停飛A320 推「長期帶薪假」

香港航空近日落實內部重組計劃，港航主席侯偉向員工發信指，隨著公司合併部門和整合職務，將會為新結構下過剩的員工重新安排，包括裁員及推行自願長期帶薪休假，每放六個月假期可獲一個月工資。另外，12架A320飛機將於七月起停飛一年。侯偉在信中提及，預計未來一年旅遊需求低，港航會將現時機隊維持在大約八架空中巴士A330，以支持貨運業務及有限度客運服務。12架A320飛機將於七月起停飛一年，所有A320機師將要放長期帶薪假，每放六個月假期可獲一個月工資，而放九個月假期，則可獲兩個月工資，詳情將另向員工公佈。侯偉又指，公司內部重組計劃不能再拖延，須轉型為更精簡、高效率團隊，透過合併部門及整合職務縮小規模，自願長期帶薪休假計劃是其中一個方案。港航亦將推出新的機師薪酬方案，並繼續無薪假計劃，直至另行通知。為節省成本，現時於東薈城辦公室的員工，今年八月將遷往香港航空訓練大樓上班。港航發言人證實有關消息，稱公司業務於過去兩年受社會動盪及疫情影響，曾縮減開支及推行無薪假；公司正加快步伐調整營運策略，應對市場變化。半島：接種率未達七成或裁員尖沙咀半島酒店為吸引員工打針，推出現金獎勵，但近半個月來員工反應未如理想，母公司香港上海大酒店（045）營運總裁包華向員工發信指，對拒絕打針的員工感失望及憤怒，指若本月底仍未達七成接種率，或要裁員以節省成本。半島酒店早前指出，若全體員工接種率達七成，每人會獲4000元獎金，措施推行半個月以來，只有不足兩成員工打針。包華在信中提及，酒店業務持續錄得虧損，但香港半島酒店至今無裁員，期望員工展現對公司的忠誠和協助盡快打針，否則或須採取更嚴格的成本節約措施，包括可能要裁員。他又稱，對香港拒絕打針的同事感失望和憤怒。半島酒店回應查詢時指，集團無強迫員工打針，亦不會解僱不願打針員工，強調只希望確保員工健康。高瞻