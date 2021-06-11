CPI上用升5% 近13年來最勁 通脹再升溫 標指創新高

美國十年期國債孳息近日回落至1.5厘，雖然上月通脹再升溫，但無阻美股向好。杜指周四早段上升290點報34737點，升幅0.84%；納指升119點報14031點，升幅0.86%；標指創新高升30點報4249點，升幅0.72%。美國五月消費物價指數（CPI）按年上升5%，為08年8月以來新高，亦高於市場預期，核心CPI按年上漲3.8%，亦創1992年以來新高。至於上周首次申請失業救濟人數為37.6萬人，按周減少9000人。數月前曾急升暴挫的遊戲零售商GameStop上季虧損少過預期，但表示美國證交會已對其股票交易進行調查，令股價早段挫近8%。分析師指出，儘管通脹升溫，首次申請失業救濟人數減少，債息仍在三月以來低位附近徘徊，但無阻美股向好。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34466點，升19點；標普500指數收報4239點，升19點；納斯達克指數收報14020點，升108點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.81港元，較香港收市價升0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見609.84港元，較香港收市價升9.34港元。金價靠穩。紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1896.4美元，升0.9美元。歐洲股市個別發展。電訊類股份造好，升1.2%；旅遊股則下跌，挫1.2%。英國富時100指數收報7088.18點，升7點。德國DAX指數收報15571.22點，跌9點。法國CAC指數收報6546.49點，跌16點。港股缺方向好淡角力港股方面，中美商務部長通電話，雙方同意推動合作妥善處理分歧，兩國關係有緩和跡象，投資者繼續聚焦美國通脹數據，港股繼續缺乏方向好淡角力，恒指受制二萬九大關高開低走，高見28954點，午後由升轉跌，收報28738點，跌3點，連續第七日下跌。即使美國債息進一步回落，但科指仍跟隨大市向下，收報7969點，回吐0.04%，同為連跌七日。大市交投淡靜，成交總額1340億元。中港新能源股跑出。市場憧憬比亞迪（1211）奪下蘋果汽車定單，比亞迪昨日除淨，股價急漲6.36%，跑贏一眾藍籌股。太陽能股福萊特（6865）飆逾一成一；信義光能（968）上揚4.6%。