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人幣貸款上月增1.5萬億

2021-06-11 列印
　　人民銀行公佈5月份人民幣貸款按年增1.5萬億元（人民幣，下同），至143億元，略高於市場預期，截至上月底，人民幣貸款餘額183.38萬億元，按年增加12.2%，廣義貨幣（M2）餘額227.55萬億元按年增長8.3%，增速按月高0.2個百分點，按年低2.8個百分點。

　　對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.2%，按年增加0.8個百分點，社會融資規模存量為297.98萬億元，按年增長11%，增幅按年少1.27萬億元。



　　此外，人民銀行行長易綱昨日在陸家嘴論壇上表示，經濟在合理區間運行，物價走勢整體可控，將繼續實施正常的貨幣政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，料明年CPI全年保持2%以下。

　　他指出，在人口老化下，現時以資本和勞動投入推動經濟增長模式難以為繼，未來發展以提高全要素生產率為關鍵，料今明兩年平均GDP增速接近5%至5.7%。
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