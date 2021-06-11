「幟哥」連環大手減持 龍皇單日暴挫八成

名廚「幟哥」黃永幟創辦的龍皇集團（8493）近期股價持續攀升，但昨日忽然出現洗倉式急瀉，收挫82.7%，報0.38元。翻查資料顯示，黃永幟於6月1、3、4日及7日連環沽出4028.76萬股，套現逾8600萬元，網傳「微信女」則於期間在炒股群組積極推介投資者接貨。龍皇集團於2018年初，以招股價0.21元於創業板上市，其後由於公司股價一直低於0.1元，以及每手買賣價低於2000元，在今年4月集團宣佈「十合一」的合股建議，並於6月1日正式生效。近日「微信女」力推在合股之後，網傳有人於社交平台上大肆推銷龍皇股份，類似沉寂多時的「微信女」所慣用「唱高散貨」手段。期間，龍皇連升7個交易日，於前日收報2.2元。不料昨日開市該股便急速跳水，最多跌88.7%，收市仍挫82.7%，報0.38元。證監會則對疑似「唱高散貨」的龍皇事件不作評論。同時黃永幟在暴跌前夕分批沽出部份持股，據港交所股權披露顯示，黃永幟於6月1、3、4日及7日連環出售4028.76萬股，套現逾8600萬元，持股從40.2%驟降至12.7%。本報記者致電黃永幟查詢股價暴跌情況，他僅以「開緊會，唔係好方便回應」匆匆掛線。華盛證券分析師聶振邦認為，黃永幟連環減持後，只剩下持有約1760萬股，昨日該股股價暴跌，單日成交量超過1.11億股，遠多於黃永幟的持股量，故不排除黃永幟於昨日已離場，當然最終還要看之後權益披露作確認。黃永幟：開會不便回應另有熟知殼股的市場人士向本報指，在黃永幟逐步減持之際，不排除有心人收集形成「暗中易主」格局，又據聞該位新主擁有內地背景。同時龍皇和之前的「微信女股」恒益控股（1894）在CCASS（中央結算系統）中顯示的首十大持倉證券行，其中有八家相同，加上兩者公司秘書均為羅柱榮，故此龍皇急瀉與恒益當時的幕後操盤手，很有可能有關係密切。