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成都泉源堂申港上市籌23億

2021-06-11 列印
　　中國智慧零售藥房成都泉源堂大藥房昨日向港交所遞交上市申請，傳集資約2億至3億美元（約15.6至23.4億港元）。

  另外，生物製藥公司Biohaven Pharmaceutical旗下亞太地區分公司標新（BioShin），計劃最快年內赴港上市，集資約2億至3億美元。



        據《IFR》引述消息人士指，泉源堂計劃集資2億至3億美元。根據招股文件， 該公司主要業務有新零售業務，包括線下零售藥房和O2O零售業務，以及B2C零售業務，並已設立369間線下零售藥房及38間線上藥房。        

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