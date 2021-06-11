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東瀛遊變陣度寒冬 網購平台首設實體店

2021-06-11 列印
　　受到疫情影響，旅遊業陷入冰封狀態，旅行社亦變陣轉型。東瀛遊（6882）旗下網購平台「EGL Market」昨開設首間實體店，東瀛遊執行董事袁灝頤表示，是次一共斥資7位數字。

  袁灝頤指出，東瀛遊於去年5月開設網上購物平台「EGL Market」，過去一年營業額達約1000萬元，而實體店於試業期間的營業額更增加四成，而公司會繼續投資。另香港電視（1137）去年成立電商平台技術業務Shoalter，與時裝品牌I.T合作的網上商場「EESE」，擬於第四季開幕。



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