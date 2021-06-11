政府發行第八批通脹掛鈎債券iBond，於今日下午2時截飛，市民可作最後衝刺認購。是次iBond銷情火熱，有市場人士估計，今年iBond入飛人數勢破紀錄，或多達65萬至70萬人，認購金額亦有望創新高，預計每人只能獲派3至4手。今次市民經證券商認購iBond的反應亦十分熱烈，截至昨日，耀才累計有逾7.18萬人認購，涉及金額近35億元；富途截至昨日下午3時則有近7萬人認購，金額逾33億元；輝立的認購人數逾5萬人，金額約10億元；同樣截至昨日下午3時，致富有約1.7萬人認購，金額9.15億元，平均認購5.55手，最多認購100手。上述4間證券商，再加上信誠、盈立及陸香港一共7間券商，暫時合計的認購金額已達95.8億元；未計陸香港，總認購人數約22.5萬人。七券商獲認購95.8億多間銀行均指，今年iBond銷情熾熱。截至昨日，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，經該行認購iBond的總認購金額及筆數已突破其去年的最高紀錄；恒生（011）則指，該行的iBond總認購金額、總認購人數及平均認購金額都錄得升幅。致富證券董事及證券業務主管郭家安稱，該行接獲的iBond認購人數較去年大增近40%，認購金額更增1倍多，故預期今批iBond的整體銷情不論在認購人數和金額定勝去年，更估計認購人數或多達65萬至70萬名，打破近60萬人的紀錄，同時有望打破近500億元的認購金額紀錄。由於認購人數眾多，預計獲派iBond最多手數只能「坐三望四」。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉也預料，今年認購iBond的人數有機會破紀錄。他指，該行的人認購金額和人數均多於去年，但投資者見銷情熱烈，在現行循環分配機制下難獲太多手數，故計到中後期的注碼已縮減，平均認購手數由首日逾9手降至8手，因此認為iBond整體的認購金額未必可刷新高。他預期，投資者最多可獲派4手iBond。