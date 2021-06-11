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卓珈盈警料全年蝕1300萬

2021-06-11 列印
　　藝人黎珈而（原名黎姿）創辦及出任主席兼行政總裁的的卓珈控股（1827）昨日發盈警，預期截至今年3月底止年度，將錄得虧損淨額約1200萬至1300萬元，主要為收益按年減少逾25%所致。

  卓珈控股指出，預期虧損主要由於收益按年減少超過25%，預料今年3月底止，全年將虧損1200萬至1300萬元，對上一個財年則賺1360萬元。



  該公司指出，疫情為該公司業務帶來了前所未有的干擾，政府實施的社交距離措施，以及於部分時間強制關閉香港的所有美容院，進一步導致公司無法開展業務。

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