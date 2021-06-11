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調查指全球財富疫市創新高

2021-06-11 列印
　　諮詢機構BCG調查指，即使新冠疫情肆虐，2020年全球個人金融資產總額，卻增至250萬億美元創歷史新高。報告指出，由於股市穩定和儲蓄急劇增加，全球金融財富增長速度達8.3%。

　　調查指，疫情持續對全球經濟造成影響，但全球財富在疫情期間顯著增長，並可能在未來五年內隨著經濟復甦繼續大幅增長。



  同時預計直至2025年，北美、亞洲（不包括日本）和西歐將成為全球金融財富的主要來源，佔全球新金融資產增長的87%。

　　BCG發現，去年許多財富管理客戶從低收益債務證券轉向其他投資，以尋求更高回報。



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