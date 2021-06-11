中環IFC外望——領展向AlipayHK用戶派500萬現金券

政府「5000元電子消費券」於暑假發放，領展宣佈與AlipayHK合作，推動街市商販數碼支付轉型，其中領展獨家向AlipayHK客戶派發總值500萬元的領展街市現金券；AlipayHK亦將在七月為新用戶提供70元領展迎新獎賞，適用領展旗下商場及鮮活街市。領展與AlipayHK指，將向領展旗下鮮活街市的消費者推出購物優惠；同時因應「5000元電子消費券」將推出，領展會向AlipayHK客戶派發總值500萬元現金券，以帶動領展旗下鮮活街市近2000個檔戶的生意，並讓商戶藉此實現數碼轉型。此外，AlipayHK在七月為新用戶提供70元領展迎新獎賞，以及其他多重現金獎賞優惠，市民可於領展旗下商場及鮮活街市使用。現時申請AlipayHK「商戶碼」的新商戶，除了安裝費用全免，並可於電子消費券使用期內獲減免手續費。同時使用AlipayHK的零售商戶，更同時可收取內地支付寶用戶款項。換言之，相關商戶可同時服務粵港澳大灣區內7000萬支付寶用戶。八達通：領消費券後禁轉入電子錢包政府本月下旬將公佈5000元電子消費券計劃詳情，其中一間指定電子支付營運商八達通公司向用戶發電郵表示，電子消費券計劃進行期間，用戶不能把餘額增值至八達通錢包，直至用完5000元消費額，以預防用戶套現消費券。八達通公司解釋，有關短暫性措施安排目的是為了確保消費券用於本地消費，以響應政府幫助振興經濟，而非透過八達通銀包轉入銀行帳戶以作存款之用。如用戶需要定期使用八達通卡增值，可選用另一張八達通卡領取消費券。用戶亦可設立轉數快電子直接付款授權，即時從銀行戶口轉帳至八達通銀包。八達通公司強調，措施會在八達通內的5000元消費券用完後結束，形容是短暫安排。高瞻