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傳優然牧業擬下限定價

2021-06-12 列印
　　優然牧業（9858）早前作出只限港人認購的「溫馨提示」，令招股情況慘淡。據外媒報道，該股以招股價下限6.98元定價，以發售7.15億股計算，集資金額約50億元。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，由於「溫馨提示」一事令公開發售認購額減少，有些機構投資者有見及此亦退縮，所以要以下限定價。他續指，該股基本面不差，若上市後股價升幅不大或跌穿招股價可考慮買入。綜合多間券商統計，優然牧業孖展額約13億元，即公開發售超購約1.07倍。

朝聚眼科通過上市聆訊



　　另外據IFR報道，朝聚眼科醫療通過港交所上市聆訊，計劃集資約三億美元，最快下周二開始路演，海通及華泰為聯席保薦人。該公司去年收入升8.5%，至約6億元人民幣，純利則升約60%，至逾一億元人民幣。

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