聚焦儲局聲明 港股料炒上落 科技股靠穩 杜指挫85點

市場關注聯儲局本周議息，會後聲明對通脹以及利率前景的看法。美股杜指早段跌百多點，但科技股則企穩。中港股市假期休市，美股昨晚則個別發展，杜指早段跌148點，至34330點，跌幅為0.4%，標普指數跌0.2%，至於以科技股為主的納指，早段則微升0.1%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34393點，跌85點；納斯達克指數收報14174點，升104點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.03港元，較香港收市價升0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見597.83港元，較香港收市價升1.86港元。歐洲股市則普遍向上，英國富時指數中段升0.4%，法國CAC指數升0.3%，至於德國DAX指數中段則微升0.1%。美債息率曾見三個月低位另一方面，美國十年期國債息率回軟，上周一度見三個月低位，對市場卻是好消息，部份風險胃納較高的投資者開始吸納科技股，電動車製造商特斯拉（Tesla）早段曾升2%。油價向好，紐約期油昨晚升近1%，見每桶71.5美元。恒生指數上周五回升103點，收報28842點，終止七連跌頹勢。踏入六絕月第三周，市場關注本周美國聯儲局議息的結果，但市場普遍預期儲局會按兵不動，加上各國將公佈多個重要經濟數據，市場呈觀望態度。分析認為，即使通脹趨勢明顯，聯儲局亦不可能立即上調利率或減少買債，若通脹數據再惡化，加上當局官員「出口術」暗示加息，或成股市回吐藉口。料港股將繼續「炒股唔炒市」，恒指今周在28200至29500點上落。或窄幅上落200至300點金利豐金融研究部執行董事黃德几預期，即使通脹趨勢已見明顯，聯儲局亦不可能立即上調利率或減少買債，市面普遍出現擔心通脹疑慮，將會成為股票市場的利淡因素，若通脹數據再度惡化，加上當局官員「出口術」暗示擔心通脹，就會是股市回吐的藉口和理由。他指上星期恒指即使連跌多日，但仍在20天線橫行，現時有回落風險有機會窄幅上落200至300點，建議投資者應選擇一些對息口較不敏感的板塊，例如金融及本地零售行業。耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然現時有明顯通脹壓力，但聯儲局仍未見明確行動方向，通脹效應普遍預期只屬短暫，估計今次聯儲局並未會有任何加息行動，而各地央行亦有不同的加息或貨幣政策調整，在上星期股市平靜下，市場將繼續「炒股唔炒市」，恒指將落在28500至29500點之間，現時北水較為關注啤酒股，在短期內走勢樂觀。