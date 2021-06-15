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鄭中正：港核數工作已改善

2021-06-15 列印
        財務匯報局早前發表查察報告，指香港會計師行的核數工作，普遍需要改善。香港會計師公會會長鄭中正接受訪問時表示，公會亦有進行類似研究，發現雖然行內仍有不足之處，但情況已有所改善。公會亦會盡力支援會員，例如提供培訓，以協助他們符合標準。

        政府上周公佈，有意將公會的部份權力移交財匯局，確保財匯局有全面監察會計師的權力，但鄭中正接受訪問時，政府的方案尚未曝光。其後公會發表聲明，促請政府進行諮詢。



        根據財匯局的查察報告顯示，在七成三的核數項目需要改進甚至重大改進。鄭中正指出，會計師公會其實亦一直有做同類的調查，以去年來說，發現有24%的個案需要跟進，較2019年的29%已有所改善。
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