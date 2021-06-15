醫思健康料去年溢利跌38%

該公司預期4月份銷售額約2.3億元，按年升約75%；月內中國內地診所及服務中心之銷售額按年升約55%。
該公司預期，截至今年3月31日止年度，稅後淨溢利料按年跌約38%，主要因為政府就疫情實施的一系列措施，包括旅遊限制及跨境旅客入境隔離措施；期內本地美容院強制關閉共142天，及社交距離限制措施，導致消費者意欲減弱。
集團預料，期內下半年之稅後淨溢利會較上半年升約1.6倍。
各行各業齊「谷針」，多項大抽獎快出籠。全城關注的「打針抽樓」，今早九時開始接受公眾登記，料反應會非常熱烈。據悉，亦有大企業正設計簡單的登記方式，務求盡快推出大抽獎送禮，以鼓勵更多市民打針。 由...
2021-06-15
中國境內發生一宗「十五頭野生亞洲象北遷」，引起民眾關注。據了解，象群沿路破壞了農田和房屋，而雲南省林業和草原局動植物處承諾，將對民眾作出賠償。據報，象群共破壞農作物八百四十二畝，初步估計經濟損失達六百...
2021-06-15
東海再起風雲。韓聯社報道，南韓軍方今日將以非公開形式，進行本年首次的東海領土守護演習。據悉，南韓的海軍、海警將派出艦艇和飛機，連空軍亦會參與。該演習亦引起日方不滿，日本以南韓舉行演習為由，單方面取消雙...
2021-06-15
上水雙魚河畔洋房屋苑GOODWOOD PARK，四周環境寧靜，毗鄰香港高爾夫球會，整個屋苑僅13座洋房，今次便介紹其中一間放盤，實用面積2118方呎，間隔為5房3套，樓底特高，全屋備有多列近落地大窗，...
2021-06-15
市場關注聯儲局本周議息，會後聲明對通脹以及利率前景的看法。美股杜指早段跌百多點，但科技股則企穩。中港股市假期休市，美股昨晚則個別發展，杜指早段跌148點，至34330點，跌幅為0.4%，標普指數跌0....
2021-06-15
歐洲國家盃揭幕以來首場重量級大戰，坐鎮慕尼黑主場的三屆盟主德國在死亡F組迎戰應屆世界盃冠軍法國。日耳曼軍團假中鋒湯馬士梅拿和高盧雄雞射手賓施馬，近年在國家隊的際遇相似，都是闊別多年回歸，憑老而彌堅的實力和豐富經驗迅速與年輕拍檔擦出火花，今晚難分高下，和局值博。（Now616、618台周三凌晨3:00直播） 德國教練路維重召了闊別國家隊兩年半的湯馬士梅拿，後者回歸即在過去兩場熱身賽取得一入球一助攻，領軍作客1:1和丹麥以及主場7:1大破拉脫維亞。這名三十一歲老將還迅即與鋒線後輩夏維斯、迪姆華拿和基拿比等建立默契，解決球隊之前空有控球但欠破網能力的問題，他矢言：「我們合作很好，...
2021-06-15
位於北角渣華道的潮州食店「太平飯店」店舖小小，與傳統打冷店有所不同，沒有圓櫈、沒有鋪上細塊瓷磚，卻有明亮的燈光。而且牆上有一塊大金黑板寫上當日有何精選菜式。而太平飯店的招牌菜式是招牌黃金糖醋餅！
2021-06-10
5年前，陳展鵬成功挑戰視帝寶座，3年前展開人生新一頁結婚生女，今年再下一城，踩入樂壇做「天盟娛樂一哥」，推出新歌《零歲》。44歲才出歌，展鵬坦言未進攻先捱轟：「網民留言話我『咁老就咪唱啦！』，言論自由...
2021-06-15
沙田大涌橋路前天下午發生奪命交通意外，一輛私家車疑衝紅燈，在十字路口攔腰直撼一輛小巴，造成一死七傷慘劇，死者為一名五十七歲小巴司機，他被拋離座位，頭部重創。警方正調查死者為何被拋出，相信最大可能是他沒有綁好安全帶。今次車禍，對一向習慣在繫安全帶時「裝假狗」的司機，是一次當頭棒喝。 職業車司機駕駛時不好好綁上安全帶，於車禍中被奪性命，時有所聞。奇怪的是，每一次輿論都呼籲改善，但過了一段日子，同類事故又再重演，反映不少職業車司機習慣了找一個夾子，把安全帶夾在衣服上，其實並無正式綁好，安全帶形同虛設，失去了遇上意外時的保護力。小巴商會以至其他職業司機工會，必須認真對待「裝假狗」問...
2021-06-15
已獲馬會簽發來季半季牌照的霍宏聲，剛於上周六在基維爾馬場策「彩虹橋」贏出千六米一級賽黃金挑戰賽，並將於下月三日再策該駒出戰屬南非全年最重要三大賽事之一的德班七月盃，之後便會啟程來港，為轉戰香江做準備。不過，他和香港馬會仍在研究航班問題，因受疫情影響，他必須先在一個地區逗留一段時間，然後才轉折來港。然而最普遍的中轉站杜拜，現階段卻不接受來自南非人入境，所以他要另找落腳地，現時可能以埃及作中轉站。 馬場浮世繪
2021-06-15