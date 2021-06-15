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醫思健康料去年溢利跌38%

2021-06-15 列印
　　醫思健康（2138）發盈警，截至今年3月底止，銷售額預期錄得約22億元，按年增加約10%，但預期去年度稅後淨溢利跌38%。

  該公司預期4月份銷售額約2.3億元，按年升約75%；月內中國內地診所及服務中心之銷售額按年升約55%。



  該公司預期，截至今年3月31日止年度，稅後淨溢利料按年跌約38%，主要因為政府就疫情實施的一系列措施，包括旅遊限制及跨境旅客入境隔離措施；期內本地美容院強制關閉共142天，及社交距離限制措施，導致消費者意欲減弱。

  集團預料，期內下半年之稅後淨溢利會較上半年升約1.6倍。

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