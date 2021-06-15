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赤子城擬進軍日韓歐美市場

2021-06-15 列印
　　赤子城科技（9911）總裁李平透露，計劃進一步拓展海外業務，最新開拓日韓、歐洲、北美等市場。

  赤子城主打海外的陌生人社交市場，全球用戶累計逾12億人，目前活躍市場包括中東、印巴，並新開拓日韓、歐洲、北美等的市場。李平表示，赤子城能夠成功進軍海外市場，主要因為公司注重產品本地化營運。



  赤子城主打多元化音訊社交產品，專注陌生人社交市場，旗下Yiyo視像社交平台更被稱為「視像版Tinder」，但李平強調旗下的社交產品與微信、抖音及快手等平台並不一樣，故大家並非處於明顯的競爭關係。



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