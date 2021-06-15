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呷哺趙怡執董職務不保

2021-06-15 列印
　　管理層頻頻出現變動的呷哺呷哺（520），繼上月下旬突然解除行政總裁趙怡職務，昨晚再公佈，由於趙怡管理方式及理念，與董事會其他成員存在重大差異，如允許趙怡繼續參與該公司管理，將不符合該公司及其股東的整體最佳利益，故董事會於本月11日議決，召開股東特別大會，以罷免趙怡的執行董事之職務，自批准建議罷免的普通決議案獲通過當日起生效。

  該公司指出，根據其組織章程細則（「細則」）第83（5）條，該公司股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案的方式隨時罷免任期未屆滿的董事。





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