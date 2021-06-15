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利記改善生產重環保 倡性別種族多元化

2021-06-15 列印
　　利記（637）行政總裁陳婉珊接受本報專訪時表示，在生產金屬產品時，會盡量注意對環境的影響。例如用熔爐將金屬煉製之後，需要用水將產品冷卻，如果控制溫度得宜，便可減少用水。透過仔細編排生產流程，避免熔爐在冷卻後重新加熱而浪費能源。產品包裝亦盡量用可循環物料。

　　利記除了本身做足節能程序外，陳婉珊亦會留意其供應商是否有環保認證。



        傳統上金屬行業從業員以男性為主，但以利記來說，男女比例差不多是六比四，相當平均。族裔方面亦力求多元化，有來自東南亞、澳洲、加拿大、英國的員工。

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