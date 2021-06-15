中環IFC外望——打針抽樓今起可網上登記

各行各業齊「谷針」，多項大抽獎快出籠。全城關注的「打針抽樓」，今早九時開始接受公眾登記，料反應會非常熱烈。據悉亦有大企業正設計簡單的登記方式，務求盡快推出大抽獎送禮，以鼓勵更多市民打針。由信和集團、黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值1080萬元的凱滙單位大抽獎，今早九時正開始接受登記，合資格參加者須於今年9月1日或之前接種兩劑由港府提供的疫苗，持香港居民身份證的非永久香港居民（包括持工作簽證嘅人士，如外傭）亦合資格參加，但在外地打針的港人就不合資格。參加者可由今早起到https://www.vaccinationluckydraw.hk提供身份證號碼及電話號碼登記，直至9月1日下午5時30分結束，並於9月8日抽獎。有關網站亦會列出10個物業指定櫃面，協助公眾上網登記。除凱滙單位外，其他中獎者亦可以得到20份每份價值港幣10萬元帳額或信用卡免找數簽帳額的抽獎。得獎者領獎時須出示香港身份證正本及「針卡」。神秘買家斥2.2億 與貝索斯遊太空亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索企業Blue Origin公佈，首度載人升空的其中一個乘客資格競投已經完成，最高價為2800萬美元（約2.18億港元）該艘名為New Shepard的太空船將於7月20日升空。太空船搭載4人，貝索斯與胞弟馬克（Mark Bezos）將是其中兩名乘客。Blue Origin安排公開競投一個乘客資格。競投開價480萬美元，數分鐘後便超過2000萬美元。高瞻