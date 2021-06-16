標指創新高後倒跌 觀望議息結果 杜指跌94點

美國聯儲局一連兩日議息，加上當地通脹有升溫跡象，投資者有戒心，美股杜指早段曾跌192點，報34201點；納指跌102點，報14071點；標普500指數則曾創4257點紀錄新高後倒跌。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34299點，跌94點；標普500指數收報4246點，跌8點；納斯達克指數收報14072點，跌101點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.04港元，較香港收市價升0.69港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見595.10港元，較香港收市價跌4.90港元。傳統股及科技股普遍向下，摩根大通曾跌逾2%，為表現最差杜指成份股；相反，雪佛龍曾升逾2%，為表現最佳杜指成份股。科技股方面，Tesla曾跌逾2%；蘋果、亞馬遜及Google則跌不足1%。AMC曾逆市升逾一成WSB概念股個別發展，AMC院線曾逆市升逾一成；相反，遊戲驛站則跌6%。中概股亦普遍跟隨大市下跌，富途、阿里巴巴及百度齊跌逾1%；蔚來汽車跌2%；小鵬汽車則跌3%。相反，理想汽車曾逆市升2.5%，報28.98美元。市場正在等待為期兩日的聯儲局政策會議，並關注局方對於買債計劃評論，以及其對通脹、利率和經濟前景看法，將進一步影響市場走勢。彭博經濟學家預計，利率點陣圖將顯示聯儲局將於2023年加息，但今年稍後公佈縮減購債訊號機會不大。紐約聯儲銀行調查顯示，五月美國消費者的一年期通脹預期連續第七個月上升，並且是2013年有紀錄以來最高水平。至於對一年期樓價升幅預期，亦連續第三個月創新高，反映投資者認為通脹及樓價續會上升。通脹升溫帶動油價上揚，紐約原油期貨每桶報71.6美元，升1.1%；倫敦布蘭特期油報73.5美元，升近1%。金價走軟。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1856.4美元，跌9.5美元，跌幅0.51%。美國五月零售銷售按月減少1.3%，較預期遜色，同月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升6.6%，創紀錄新高，預期為升6.3%。歐洲股市普遍造好，英法德三大股市全線升。英國富時100指數收報7172.48點，升25點。法國CAC指數收報6639.52點，升23點。德國DAX指數收報15729.52點，升55點。港股假後挫203點港股方面，長假期後內地股市走弱，拖累港股跟跌，恒指高開低走，曾大挫388點，低見28453點，創上月24日以來最低，尾段跌幅收窄，最後收報28638點，下滑203點，跌穿20天線（28838）及50天線（28739）。市場關注美國聯儲局議息，投資氣氛偏淡，成交金額1437億元。