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獲高瓴入股 特步升兩成

2021-06-16 列印
　　特步（1368）宣佈向高瓴資本管理的GSUM IV發行總值5億元的可換股債券，年利率1.8%；全資附屬公司特步環球亦向GSUM VII發行6500萬美元（約5.05億港元）的零息可換股債券。

　　受消息刺激，特步股價於開市不久即升至歷史新高的11.58元，隨後升幅收窄，全日仍升20.7%，至10.72元，成交額12.15億元。特步股價急升，更令去年「撈底」的代言人謝霆鋒，八個月勁賺4120萬元。



　　特步初步換股價為每股10.244元，較上周五收市價8.88元溢價15.4%，惟以昨日收市價10.72元計算，已錄得4.4%的折讓，所得款項淨額預期為4.99億元，擬用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。
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