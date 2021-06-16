時代天使勁升逾倍 暗盤每手賺3.9萬

今日掛牌的時代天使（6699）暗盤勁升超過一倍，其中於富途收報368元，一手勁賺3.9萬元，為第二名歷來一手賺錢最多新股，僅次於1997年掛牌的北京控股（392）。有市場人士表示，若時代天使跌穿暗盤低位320元，持貨者可考慮沽出。時代天使暗盤表現亮眼，其中於富途暗盤高見419.8元，收報368元，較招股價173元，高1.13倍，一手200股帳面賺3.9萬元。於輝立暗盤則高見375元，同樣收報368元。耀才暗盤收報363.4元，升幅1.1倍。富途曾高見419.8元據時代天使分配結果顯示，甲組合共有逾75萬人認購，其中約49萬人認購一手，一手中籤率僅得1.5%，只有7359人獲配股份。甲組所有申請都不能穩中一手，須斥資2621萬元認購15萬股才能穩中一手。頂頭槌飛方面，時代天使合共獲得329張頂頭槌飛，雖然每份申請斥資逾1.47億元，但由於認購人數眾多，每張頂頭槌飛僅獲配3至4手。國際配售方面，共有194名承配人，其中85名獲配發五手或以下，63名則獲配發一手發售股份。華盛證券分析師聶振邦表示，時代天使不屬貨源歸邊，考慮到招股反應熱烈，大戶難以收貨，故如今街貨佔比逾57%實屬難得，現時街貨集中度算高，股價具備上揚條件。他續指，參考昨日券商暗盤收報近370元，所以料今日開盤仍見此水平，持貨者應考慮止賺離場；有意進場者則應考慮近期恒指表現反覆，或令時代天使股價走勢如京東物流（2618）低走，故進取者不宜高於300元入場，謹慎者更應候260元或以下才買入。專家籲勿胡亂高追致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，若時代天使跌穿暗盤低位320元，持貨者可考慮沽出，未有貨者則不應進場。時代天使公開發售部份合共獲逾79萬份認購申請，超購2078倍，凍資逾6100億元，並以上限173元定價，一手200股入場費近3.5萬元，為史上最貴新股。