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越秀服務今招股 森松減價重推

2021-06-16 列印
　　越秀地產（123）旗下物業管理公司越秀服務（6626）今日起招股，擬全球發售逾3.6億新股，其中一成為公開發售股份，招股價介乎4.88至6.52元，每手500股入場費約3293元，集資18.04至24.1億元，預計下周一截止招股，6月28日掛牌，農銀、中信建投、建銀及越秀融資為聯席保薦人。

　　另外，森松國際（2155）計劃發售2.5億股，其中香港公開發售佔一成，招股價介乎2.2至2.48元，一手1000股，入場費約2505元，集資最多6.02億元，料周五截止招股，6月28日掛牌，國金證券（香港）為獨家保薦人。該公司早前曾招股後撤回，當時招股價介乎2.48至3.92元，即今次招股較上次調低售價，下限價調低約11%，上限價更大幅調低36%。



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