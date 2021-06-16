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楊受成旗下新傳企劃申上市

2021-06-16 列印
　　楊受成旗下數碼媒體公司新傳企劃昨日向港交所（388）遞交上市申請，英皇融資及力高企業融資為聯席保薦人。新傳企劃旗下經營《新假期》、《東方新地》及《經濟一周》等媒體。即使疫情重創媒體業，新傳企劃去年內溢利仍按年升53.8%，至4116.8萬元。

　　新傳企劃收入主要來自廣告及印刷出版，去年全年總收益為2.12億元，按年跌21%。廣告收入方面，數碼廣告錄1.8億元，按年少18%，佔比升至85.2%；印刷廣告錄得1260.8萬元，按年少36%，佔比降至5.9%。另印刷出版收入按年少33.7%，至1872.9萬元，佔比亦縮至8.9%。



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