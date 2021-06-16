中港6.4億資助帶挈 大家樂純利增3.9倍

受惠政府補貼，大家樂（341）去年純利按年大升3.9倍，至3.59億元，並復派末期息28仙；若撇除中港政府6.39億元資助，其除稅前虧損錄2.48億元。集團首席執行官羅德承表示，四月起銷售表現回穩，暫時未見加價空間，對今年餐飲市道保持審慎樂觀。集團期內收入減少至67.14億元，按年跌15.7%；毛利率下跌3.6個百分點，至5.6%，主要由於疫情下市場氣氛疲弱，以及社交距離規例所致。期內獲得中國及香港政府因應疫情，提供的寬免及資助合共6.39億元，包括港府保就業計劃資助共4.87億元，該資助全數用作支付員工薪酬。晚市表現仍然疲弱羅德承指，受去年低基數的影響，4月起快餐及休閒餐飲銷售表現均有增長，惟「現時最大緊箍咒為五成入座率」，早午時段雖然已回到合理水平，但晚市表現仍然較弱。對於食材成本增加，羅指出，整體顧客對價格較為敏感，因此未能轉嫁食材成本於消費者身上，但會透過調整餐單組合來吸引顧客，大家樂目前平均單價下跌0.5元，至37.5元。當中速食餐飲業務收入跌15.4%，至42.2億元；休閒餐飲業務跌20.2%，至6.2億元；受學校持續停課、醫院餐飲服務暫停等拖累，機構飲食業務收入急跌44.1%，至5.3億元。羅德承指出，學童飯盒生意自去年1月起已暫停，現時學生僅復課半日，令有關收入受影響，但公司趁機改善及投資於生產線上，包括引入自動煮飯機等。續控制成本避免裁員人手方面，他說集團未來會繼續控制成本，冀能透過靈活編更，包括長工減少加班，以及減少使用兼職員工等，以盡量避免裁員。他續指，速食餐飲外賣佔比由逾20%增至50%，休閒餐飲亦由逾10%增至30%，並主要為透過外賣自取及自家平台下單方式。集團期內恢復派末期息28仙，他說「只要公司業績負擔到」，均期望可維持五至六成派息比率。大家樂昨日收報16.86元，升0.8%。