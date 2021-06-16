  • 2021年6月16日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 財經

傳SOHO再洽黑石賣盤停牌

2021-06-16 列印
　　SOHO中國（410）昨日宣佈短暫停牌，待發有關內幕消息及根據《香港收購及合併守則》而作出公告。有報章引述市場人士傳聞，指SOHO中國大升真正炒作的是SOHO中國賣盤，傳聞的買家是正是去年終止洽購的黑石集團。

　　SOHO中國去年兩度傳出私有化消息。路透社去年3月引述消息指，美國私募基金黑石與SOHO中國正進行排他性談判，計劃以每股6元、合共斥資40億美元（約312億港元）收購及私有化SOHO。



　　及後外電報道指，疫情爆發令黑石集團難以評估SOHO中國的業務前景，並且對收購融資安排存在擔憂，雙方的談判陷入停滯，最終SOHO中國於8月宣佈終止該要約私有化事項。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd