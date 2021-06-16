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遼寧省擬安排國資入股盛京

2021-06-16 列印
　　據內媒《財新》報道，遼寧省政府已與中國恒大（3333）討論國資入股盛京銀行（2066）事宜，但雙方尚未談攏。報道引述消息指，是次安排旨在攤薄恒大所持股份，改變現在恒大控制盛京銀行局面。恒大目前是盛京銀行的最大股東，持有其總股本逾三成。盛京銀行亦是恒大主要債券持有人。

　　此前《財新》曾報道指，盛京透過認購大量恒大債券方式，間接向恒大提供資金，銀保監正在調查恒大與盛京之間的逾千億元交易；中國監管機構亦傳要求銀行對恒大債務進行新一輪壓力測試，子公司恒大地產亦被中誠信列入信用評級觀察名單。



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