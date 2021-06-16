中環IFC外望——「打針抽樓」首日逾45.5萬人登記

信和集團「打針抽樓」活動昨日接受登記，首8個小時已吸引逾45.5萬人登記。「打針抽樓」活動昨早九時開始接受網上登記，參加者必須年滿18歲，並在香港完成接種兩劑疫苗，持有香港永久性居民身份證者，將有機會贏取終極大獎，即可獲得觀塘凱滙一個449方呎，價值約1080萬元單位。而非永久居民亦有機會贏得20個獎項，每個為價值10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。記者昨日早上登入活動官網，選擇「我是香港永久性居民」或「我是香港非永久居民」後，只需要填寫手機號碼及身份證號碼即可完成登記，步驟簡單，網站運作亦大致暢順。除了自行於網上登記外，不少市民亦到主辦方旗下商場的大抽獎活動櫃位，在職員幫助下成功登記，活動將於9月1日下午五時半截止登記。截至昨日晚上九時正，登記抽獎人數逾45.5萬人，抽獎結果將於9月8日公佈。新地200員工接受外展打針服務新鴻基地產（016）成為首間接受當局外展新冠疫苗接種服務的地產發展商，公務員事務局局長聶德權昨日到訪新地總部，與新地主席兼董事總經理郭炳聯視察外展接種情況。外展隊一共為約200名新地職員打針，相關職員昨日及今日兩天放「疫苗假期」。聶表示，地產發展商以至轄下物業管理公司員工，與市民接觸面相當廣泛，他們打針能保護自己和家人，也讓業務繼續正常運作，對僱主、僱員以至顧客來說是「三贏」。他又指，局方正積極與金融機構、專上院校、公共事業、主題樂園等界別，商討提供外展接種服務可行性。楊受成打科興疫苗此外，英皇集團主席楊受成接種科興疫苗，他豎起大拇指，鼓勵市民打針。英皇集團亦為旗下員工提供兩天「疫苗假期」，以及每位獲3000元旗下業務購物消費禮券。高瞻