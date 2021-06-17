理事多轉軚 最快2023年加息 儲局利率不變 推前加息預測

美國聯儲局於香港時間今日凌晨公佈議息結果，繼續按兵不動，保持利率及買債規模不變，反而更關注局方對通脹的看法，以及最新點陣圖顯示局內委員對加息時間表的取向。多名市場人士暫估計美國將於明年開始縮減買債，並提早於後年加息。聯儲局公開市場委員會一致議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第十次會議沒有調整利率。聯儲局在議息聲明沒有提及有否考慮開始退出寬鬆政策，重申每月購買最少一千二百億美元國債和按揭抵押證券，直至就業和物價明顯有更多進展，但展望較之前樂觀，表明接種疫苗的進展，繼續降低對經濟的影響，只是風險仍然存在。聯儲局大部份官員預測後年會開始加息，利率可能由現時約0.1厘加至0.6厘左右，上次官員普遍預測後年不會加息。預期明年就開始加息的官員，由四人增加至七人。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34033點，跌265點；標普500指數收報4223點，跌22點；納斯達克指數收報14039點，跌33點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.09港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見592.65港元，較香港收市價跌3.85港元。歐洲股市在聯儲局宣佈議息結果前收市，主要股市普遍靠穩。英國富時100指數收報7184.95點，升12點。法國CAC指數收報6652.65點，升13點。德國DAX指數收報15710.57點，跌18點。金價靠穩。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1861.4美元，升5美元，升幅0.27%。上商財資業務處研究部主管林俊泓稱，市場更聚焦局方如何着墨解釋近期甚高的通脹率，以及最新點陣圖的變化，會否顯示預測加息時間表提早於2023年便有行動，同時市場聚焦聯儲局何時開始退市。林俊泓指，由於退市尚未開始，而退市又需時進行，因此估計聯儲局最快也要2023年才加息。葉澤恆亦指，根據聯儲局過往做法，縮減買債後一段時間才會加息，料美國明年開始縮買債，到第三、四季停止買債，以此推算，或於2023年年中或以後將會加息。港股兩日累挫405點市場憂慮聯儲局「收水」，港股連續第二日偏軟，恒指失守28500點，尾市跌勢加劇，一度急降234點，至28436點，創上月24日以來新低，終收報28436點，下跌201點，兩日累挫405點；科指跌勢更急，收插1.6%，報7830點，大市成交金額1383億元。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，自三月至今恒指走勢悶局，遲遲未升穿阻力，同時未見失守支持，目前大市位於中間位置。冀聯儲局可為大市帶來好消息扭轉弱勢。