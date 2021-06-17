  • 2021年6月17日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 財經

港交所21歲 歐冠昇︰與港同成長

2021-06-17 列印
  港交所（388）迎來上市21周年，新任行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）在網上誌慶活動上指，交易所已踏入認真且負責（measured and responsible）的「成年」，又感謝前行政總裁李小加帶領交易所走過精采且令人振奮（giddy and excited）的「青春期」，該所將從繼續中港金融市場聯通、發掘新經濟及生科股份潛力以及可持續發展三大趨勢上開啟新篇章。

  歐冠昇續指，港交所與香港同步成長，協助推動着全球其中一個最重要、最具活力的國際金融中心。



  無論是現在還是今後，聯交所將繼續扮演重要角色，包括全球的首選市場、作為通往中國的大門，為投資者接通或許是史上經濟增長最快的市場等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd