時代天使首掛飆1.3倍 每手帳面勁賺4.6萬

新股市場再次炒熱，昨日首掛的時代天使（6699）不負眾望，承接暗盤升勢開報400元，一度高見490元，若在該位沽出，一手帳面勁賺63400元，惟其後回落收報401元，每手仍賺45600元，但未能從北京控股（392）手上奪得「新股賺錢王」寶座。以上限173元定價的時代天使，在暗盤已炒高至368元，升幅1.12倍。該股昨日首掛高開1.31倍，觸及全日低位375元後爆升，早段走勢凌厲，升至全日最高位490元，較定價高1.83倍，若在高位賣出，一手（200股）帳面賺63400元。惟其午後走勢回落，終收報401元，不計手續費及佣金，每手勁賺45600元，惟未能超越北京控股首日掛牌每手帳面賺55440元的成績，痛失「新股賺錢王」寶座。專家籲不宜高追耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，時代天使已升一倍多，投資者不宜再追貨，並指該股或會像京東（9618）及嗶哩嗶哩（9626）回吐，惟時代天使業務獨特，若市況穩定，如跌至300至320元可考慮買入。另外，越秀地產（123）旗下物業管理公司越秀服務（6626）昨日首日招股，認購情況一般，綜合多間券商數據顯示，該公司錄得9.25億元孖展認購額，超購2.84倍，當中富途借出5.15億元、耀才借出1億元、輝立借出5000萬元。越秀服務招股價每股介乎4.88至6.52元，每手500股，入場費約3293元，集資18.04至24.1億元，將於下周一截止招股，6月28日掛牌，聯席保薦人為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。越秀服務開招反應一般此外，據多間券商數據顯示，重啟招股的森松國際（2155）次日招股錄得11.69億元孖展認購額，超購17.85倍，其中利弗莫爾借出5.99億元、富途借出3.78億元、輝立借出8000萬元。森松國際將在周五截止招股，6月28日掛牌。