奈雪的茶傳明招股 集資升至47億

市場關注的內地茶飲品牌奈雪的茶即將開始招股。據市場消息，該公司將在本周五（18日）公開招股，料6月30日掛牌，而集資額由早前傳聞的5億美元（約39億港元），升至約6億美元（約46.8億港元）。聯席保薦人為摩根大通、招銀國際及華泰國際。長城物業提交上市申請聯席保薦人華泰以市銷估值法計算，給予奈雪的茶估值介乎379億至408億元。據初步招股文件，截至去年12月底，該公司收入按年升22%至30.57億元人民幣，而去年虧損錄得2.03億元人民幣，根據非國際財務報告準則，去年經調整淨利潤為1664萬元人民幣。截至去年底，該公司經營491間茶飲店，其中位於內地有489間，而位於香港及日本各有1間。另外，大連萬達集團旗下輕資產商管公司準備赴港上市，預計集資約30億美元（約234億港元）。據外電引述消息人士指，中信證券、高盛和摩根大通正為其首次公開招股（IPO）作準備，最快於今年內進行IPO。萬達商業在今年3月撤回其A股IPO上市申請後，該公司表示基於對自身戰略的研判，決定改對公司從事輕資產商業運營、科技、數據、人員等相關資源進行重組，以盡快實現境內外上市。此外，再有內地物管公司來港上市，長城物業昨日向港交所（388）提交上市申請。據初步文件顯示，長城物業去年收入為30.35億元人民幣，按年升8%，而去年盈利為2.1億元人民幣，按年上升55%。截至今年3月底，該公司擁有708個在管項目及855個合約管理項目，在管總建築面積約1.15億平方米，及合約管理總建築面積約1.53億平方米。碧桂園服務（6098）持有長城物業15.28%的股權。