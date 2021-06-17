莎莎虧損收窄至3.5億 連續兩年停派末期息

本地化妝品零售龍頭莎莎國際（178）昨日派發截至今年3月底止年度成績表，期內虧損收窄逾三成至3.51億元，上年同期虧損5.16億元；為連續兩年不派末期息。該公司主席及行政總裁郭少明不願揣測何時通關，但指出，即使恢復通關後，相信本港生意亦需時復甦，料未來增加港澳以外市場的佔比，冀疫情過後能恢復利潤及派息。莎莎同時公佈今年4月至6月9日營運數據，期內總營業額按年升55%。其中港澳市場零售銷售升53.5%，同店銷售升56.3%；內地市場零售銷售增長30.7%，同店銷售升6.7%。郭少明指，首季銷售數據有改善，是由於去年4至5月為疫情高峰期，生意處於低谷，故現時錄得反彈，但若對比2018至2019年高峰期，目前生意仍下跌約60%。本季港澳銷售反彈五成該公司去年持續經營業務營業額下跌46.8%，至30.43億元。當中港澳市場零售及批發銷售額下降57.8%，至近20億元，同店銷售減少54.4%。本港方面，郭少明透露，去年旅客區店舖租金減幅達70%，而非旅客區減幅為26%；至於今年旅客區續租租金減幅則達約65%，住宅區減幅則約30%，未來會選擇約800至1000方呎店舖面積，以開設體驗店。截至今年3月底，莎莎港澳市場零售店總數按年減少12間，至100間，並預計本年度本港將會關閉約15至20間店舖。他解釋，過去該公司店舖集中於遊客區，其生意跌幅較嚴重，料未來將會於遊客區減少店舖，但未來不排除會再開店，主要視乎通關情況，若未來租金許可情況下，會選擇轉換位置較好的店舖。政府即將發放電子消費券，郭少明指出，消費券必定能提升生意，以澳門市場為例，當地首次推出消費券後，生意隨即反彈近20%，相信消費券對本港零售業定會帶來正面幫助，並正積極與各方合作計劃推出優惠。