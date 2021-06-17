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港府：已批出6.9億失業貸款

2021-06-17 列印
　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，當局為受疫情影響的失業人士設立的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，截至6月11日，已批出9620份貸款申請，批出貸款總額約6.9億元，每宗貸款平均金額約為7.1萬元；冀本地疫情持續受控後，勞工市場壓力有望逐步紓緩。

　　許正宇續稱，該計劃只是針對疫情時期所推出的臨時措施，對於因為種種不同原因而失業的人士，他們需要靠恒常機制支援。他指出，政府已在現時援助制度針對性引入臨時放寬措施，以及在多輪「防疫抗疫基金」下推出「保就業」計劃，向僱主提供有時限的財政支援。



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