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滿幫申請美上市 最多籌123億

2021-06-17 列印
　　經營模式類似Uber的中資卡車運輸公司滿幫集團（YMM），尋求在美紐交所上市，發行8250萬股ADS（美國存托憑證），每份ADS等於20股普通股，招股價介乎17美元至19美元，籌集最多達15.7億美元（約122.5億港元），或成今年最大單赴美上市的中概股集資個案。摩根士丹利、中金及高盛等為承銷商。

  招股文件顯示，滿幫2020年全年虧損擴大至35.91億人民幣，而上年同期虧損錄15.24億元；淨收入按年增4.4%，至25.8億元。期內，GTV（平台總交易額）達1738億元。







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