儲局轉鷹預加息 通脹壓力升溫 杜指連跌四天 科技股升

聯儲局議息預示通脹壓力升溫，而美國的勞工市場數據亦較預期遜色，美股周四早段曾跌逾250點。杜指跌259點，至33773點，跌破三萬四千點大關，跌幅0.78%。標普指數跌10點，報4213點；納指跑贏大市，早段曾上升40點或0.3%。美國勞工部公佈，截至本月12日的一周，首次申請失業救濟人數達41.2萬人，按周增加3.7萬人，高於市場預測的36萬人。至於對上一周的前值，則修訂為37.5萬人。截至本月五日止的一周，美國續領失業救濟人數351.8萬人，按周增加1000人。金價急跌。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1774.8美元，急挫86.6美元，跌幅4.65%。歐洲股市偏軟，公用事業股挫1%領跌，銀行股則因未來加息前景而反彈0.5%。英國富時100指數收報7153.43，跌31點，跌幅0.44%。德國DAX指數收報15727.67點，升17.1點，升幅0.11%。法國CAC指數收報6666.26點，升13點，升幅0.21%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33823點，跌210點；納斯達克指數收報14161點，升121點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.46港元，較香港收市價跌0.84港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見608.31港元，較香港收市價升9.31港元。港股方面，聯儲局一如預期維持利率不變，亦保持買債步伐，不過根據點陣圖顯示，該局將提早加息，2023年底前會至少加息兩次。恒指承接外圍跌勢低開，一度急插220點，低見28216點，惟其後拗腰收復失地，更以全日高位收市，收報28558點，上升121點，終止兩連跌。恒指成份股個別發展，比亞迪（1211）股東大會已表決通過分拆子公司比亞迪半導體，於深交所創業板掛牌方案，比亞迪股價顯著抽升，跑贏一眾藍籌股，收飆8.25%，報223元，成交金額30.7億元。相反，海底撈（6862）挫3.68%，收報37.95元，為跌幅最大藍籌股。比亞迪升8.3%跑贏藍籌建銀國際發表2021年下半年港股投資策略展望報告，指港股下半年料杠體維持區間波動，並大致呈現M型走勢。以行業區分，報告預期下半年盈利上升板塊集中在生物科技、影視娛樂及周期品行業，主要下調預測包括醫美，軟件、酒旅、地產等板塊。