奈雪的茶招股萬元入場 料反應熱烈最多籌51億

內地新式茶飲品牌奈雪的茶(2150)今起至下周三(23日)招股，並將於30日掛牌，全球發售2.57億股，招股價介乎17.2至19.8元，每手500股，入場費9999.8元，集資最多50.89億元，高於早前市場傳聞。分析預期奈雪的茶認購反應將繼續熱烈，有能力的投資者抽乙組(至少600手，斥資約600萬元)機會更大。奈雪的茶擬公開發售2572.69萬股，佔10%；國際配售2.32億股，佔90%。該股共引入5名基石投資者，共認購1.55億美元，佔發售股份25%，他們分別為瑞銀基金、匯添富基金、廣發基金、南方基金管理以及乾元復興。摩通、招銀及華泰為聯席保薦人。若以招股價中位18.5元計，扣除承銷佣金及其他開支後，是次集資淨額為45.21億元。公司擬將70%或31.65億元，用於未來3年擴張茶飲網絡和提高市場滲透率；10%或4.52億元用於強化技術能力；10%用於提升公司供應鏈及渠道建設能力。另該股設有15%的超額配股權。擴網絡及提高滲透率奈雪的茶計劃在今、明兩年內，先後開設300間及350間茶飲店。創始人、董事長兼首席執行官趙林在媒體會上表示，完成目標數量沒有任何問題。原因是隨着公司品牌優勢明顯，更多購物中心、寫字樓主動邀請其進駐，導致開店難度降低。其次是由於設備及技術提升，解決了烘焙需要現場排煙的難題，令門店選址更加容易。趙林又指，希望將每年的新增門店數量控制在300家左右，因為該品牌在過去每年都發生巨大的迭代進化，集團需要在數量和質量上取得平衡，應注重細水長流，逐漸探索更好的經營模式。另他有信心城市中門店開設逾密集，效果反而愈佳，因為奈雪的茶為生活方式平台，門店愈密集愈能培養顧客的生活方式，做到「要麼一輩子不喝，要麼一輩子離不開。」