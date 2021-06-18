萬洲疑上演父子權鬥萬洪建遭踢出董事局

萬洲國際（288）董事長萬隆「大義滅親」，踢走長子萬洪建出董事局。該公司昨日收市後公佈，因副總裁萬洪建對公司財物作出不當的攻擊行為，終止他於公司包括執行董事等所有職務。對於今次該集團以公告方式高調公佈「太子爺」被罷免，極為罕見，惹來市場不少揣測，包括董事局內部出現鬥爭，或引發信心危機！本報向相關人士查詢時，表示事件不會有進一步法律行動，惟未有回應相關財物具體內容。該集團公告指，昨日向萬洪建發送書面通知，由於近期他對該公司財物作出不當攻擊行為，董事會認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責，因此向他發出書面通知，免去其董事職務，同時根據訂立的服務協議及僱傭合約，終止他作為集團執行董事及副總裁職位，免職將不會對集團的營運造成任何重大不利影響。未擬採取進一步行動萬洪建於萬洲國際旗下雙匯集團工作多年，於2018年期間兩次升遷成集團副主席，萬隆早於2015年受訪時已表示一直在規劃接班人以及管理團隊機制，其次子萬宏偉亦為萬洲國際的董事長助理及雙匯集團副董事長。於公告發表後，本報曾向萬洲國際查詢兩人是否斷絕父子關係，惟對方指事件並不會有進一步行動，二人關係亦是私事，不影響該集團的運作。商場上的父子反目並不罕見，於香港比較有名的事件中，2018年，合和實業主席胡應湘與擔任執行副主席兼董事總經理的兒子胡文新，因於廣州地項目等方面存在意見分歧，主動提出私有化，把當時持股3.34%的胡文新踢出股東行列；台灣東元集團改選董事事宜中，會長黃茂雄和兒子黃育仁各自推舉人選，亦引發對決局面。香港獨董協會常務副會長盧華基表示，罷免管理層屬公司考量，但以上市公司而言，一般希望「家醜不外傳」，以公告方式宣佈罷免管理層做法並不常見，同時令人猜測有其他內情，包括董事局內部鬥爭等疑慮。