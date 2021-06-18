安踏表示，撇除分佔合營公司虧損影響，預計純利按年增長不少於65%，去年同期純利約23.8億元人民幣。集團解釋，預期整體收益增長因今年新冠疫情對內地零售市場影響已經大幅下降，安踏、FILA等品牌收益錄得強勁反彈，致使集團預期收益增長超過50%。
安踏盈喜 料中期多賺逾倍
安踏表示，撇除分佔合營公司虧損影響，預計純利按年增長不少於65%，去年同期純利約23.8億元人民幣。集團解釋，預期整體收益增長因今年新冠疫情對內地零售市場影響已經大幅下降，安踏、FILA等品牌收益錄得強勁反彈，致使集團預期收益增長超過50%。
總商會三千萬禮品谷針 七輪抽獎贏Benz
谷針獎賞停不了。香港總商會舉行「香港做得到！幸福大抽獎」，獎品總值約三千萬元，鼓勵市民去打針，獎品包括三部平治C系列房車，連首年牌費、第三者保險等，價值約五十萬元。 下月二日開始登記 抽獎活動由下月二...
2021-06-18
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「豬堅強」去世遺體被冰凍
十三年前的汶川地震中被困三十六天奇跡存活的「豬堅強」不敵衰老，於周三晚十點五十分因年老衰竭去世。早前已有消息指當局想將「豬堅強」的遺體製成標本及保留豬舍，供人了解其英雄事跡。據內媒指，目前「豬堅強」的...
2021-06-18
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緬足球員赴日作賽拒回國擬申難民庇護
緬甸局勢未平。有緬甸國家足球隊門將至日本參加世界盃預賽後，拒絕回國並將會申請難民庇護。據了解，他於賽前奏唱國歌期間豎起反軍政府常用的三指手勢，又指責「緬甸軍好像殺雞一樣殺死平民」。另緬甸中部有村莊被焚...
2021-06-18
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藍籌屋苑錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄用家市價承接，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨六期恆柏道4號中層C室，面積507方呎，兩房間隔，望內園，原叫價800萬，議價後以780萬成交，呎價15385...
2021-06-18
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儲局轉鷹預加息 通脹壓力升溫 杜指連跌四天 科技股升
聯儲局議息預示通脹壓力升溫，而美國的勞工市場數據亦較預期遜色，美股周四早段曾跌逾250點。杜指跌259點，至33773點，跌破三萬四千點大關，跌幅0.78%。標普指數跌10點，報4213點；納指跑贏大...
2021-06-18
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英蘇戰 複製經典 新加斯居尼
九六年歐洲國家盃分組賽，加斯居尼射入世界波助英格蘭於溫布萊球場擊敗蘇格蘭一幕，至今仍為人津津樂道。廿五年後的今晚，三獅在歐國盃D組於同一場地再鬥蘇格蘭，天賦和技術媲美加斯居尼的中場新星菲爾科頓，特意染金髮模仿前者當年造型，矢志複製經典，為延續其場上表現，今仗一於支持主勝。（Now616、618台周六凌晨3:00直播） 英格蘭於九六年主辦歐國盃，他們在分組賽二比○擊敗蘇格蘭，中場加斯居尼一挑一射破網的世界波令人讚嘆，這位進攻中場亦自豪道：「這是我國家隊生涯最出色的入球。」此子被喻為三獅歷來最有天賦的中場，但一直後繼無人，直到廿五年後才發掘到技術出眾和閱讀球賽能力出色的菲爾科頓...
2021-06-18
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【車情車趣】 突破界限
Tesla上星期在美國舉行了大型活動，公開了全新Model S Plaid超級版的真身，雖然外形依舊，不過其全新三馬達系統，輸出1,020ps馬力、0至60mph加速只需1.99秒（0至100km/h...
2021-06-16
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影壇新仔對住GiGi 鄭中基冇怯場 呂爵安拍外景被圍 變Fans見面會
男團MIRROR除姜濤外，將於6月28日播出的香港首部BL劇《大叔的愛》的兩位男角盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）同樣超受歡迎，廣告接唔停。特別是後者，搞笑玩得最重要冇偶像包袱，就算早前...
2021-06-18
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社論——疫情緩和 分段鬆綁扶業界
香港連續第十日本地零確診，反映港人努力不懈抗疫，加上接種疫苗比率趨升，對抗擊疫情，產生正面作用。港人經歷長達一年半疫情的困擾，生活大受影響，現在疫情放緩，公眾期望社交距離可以稍為寬鬆，尤其是一些深受疫情打擊的行業，當局應作回應，能夠稍為放寬，就盡快放寬。 現時的社交距離措施延至下周三，如果屆時香港繼續沒有不明源頭個案，當局應有條件再進一步放寬社交距離措施，尤其一些被業界視為過於嚴苛的措施，應該即時鬆綁，例如食肆限聚令，C類食店規定員工須打一針、入座率不得超過五成、每枱最多六人、營業至午夜十二時、顧客必須使用安心出行等；後者要求員工須打了兩針加十四日、入座率不過七成半、每枱最...
2021-06-18
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馬場浮世繪——巴度被罰停賽五日加罰款
競賽董事小組昨日完成了有關騎師巴度於六月六日策騎「機緣巧俠」的方式之研訊。小組曾於六月十一日將研訊押後，當時巴度被指控違反賽事規例第99(2)及(6)條。巴度昨天承認該指控。小組在聽取有關陳詞後，決定罰巴度於本馬季最後五個賽日停賽，另外罰款二十四萬元以代替停賽多四個賽馬日（合共九個香港賽馬日）。 以往在一般情況下，只有犯不小心策騎被罰的騎師才會以罰款代替停賽，但現在馬季接近煞科，如果停賽期橫跨至下季初，對巴度會構成更大影響，所以小組才決定酌情處理。因此，巴度成為繼十年前普萊西策騎「游一飄」之後，另一位違反天條卻可以罰款代替停賽的個案。 馬場浮世繪
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