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安踏盈喜 料中期多賺逾倍

2021-06-18 列印
　　多家上市公司昨日發盈喜，體育用品股安踏體育（2020）預料截至6月底止上半年度，股東應佔溢利按年增長不少於1.1倍；該公司去年度同期賺約16.6億元人民幣；該公司預期今年中期經營溢利料按年增長不少於55%，而去年中期約為36億元人民幣。

        安踏表示，撇除分佔合營公司虧損影響，預計純利按年增長不少於65%，去年同期純利約23.8億元人民幣。集團解釋，預期整體收益增長因今年新冠疫情對內地零售市場影響已經大幅下降，安踏、FILA等品牌收益錄得強勁反彈，致使集團預期收益增長超過50%。





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