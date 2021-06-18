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富衛保險申請赴美上市

2021-06-18 列印
　　電盈主席李澤楷旗下保險公司富衛集團公布，其與FWD Limited的控股公司 PCGI Intermediate Holdings Limited計劃赴美上市，並已經以保密方式，向美國證券交易委員會（SEC）遞交表格，擬在美國首次公開發行代表A類普通股的美國存託股份（ADS）。

        該公司表示，仍未決定ADS的發行數目及每股價格，待證交會審批程序完成後將進行發行，亦須視乎市場和其他情況而定。



  外電引述消息人士指，富衛將集資約20億至30億美元，而估值高達130億美元至150億美元。

        

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