中環IFC外望——廠商會推疫苗抽獎 頭獎為百萬簽帳額

各界繼續出招「谷針」，中華廠商會指已接種最少一劑新冠疫苗市民，即日起到過百間指定商店、食肆，可享有優惠，廠商會亦將舉辦兩輪大抽獎，頭獎可獲100萬元預付卡簽帳額，兩輪大抽獎獎品總值超過500萬元。廠商會昨日公佈，已接種最少一劑新冠疫苗的市民，即日起到近30間零售和服務企業，以及過百間商店和食肆，可享有優惠。最新參與商戶名單已上載至廠商會網站。廠商會所舉辦的兩輪大抽獎，首輪設頭獎一名，可獲100萬元預付卡簽帳額；至於第二輪終極大抽獎，則設頭獎、二獎和三獎各一名，分別獲100萬、70萬和30萬的預付卡簽帳額，其他獎品包括金吊墜及按摩椅等。年滿十八歲並已接種兩針疫苗的市民，可於下月18日起，透過專用的應用程式登記抽獎，抽獎結果將於八月及九月公佈。地區商戶亦支持打針，深水埗各界慶典委員會聯同九十多個團體、工商界人士及商場，包括D2 Place、西九龍中心、黃金電腦商場等推出持續三個月的「『針』強健康」疫苗獎賞計劃，為已打針市民提供餐飲、購物及玩樂優惠，總值約2000萬元。市民稍後可在網上登記，或按個別商場安排，帶同打針紀錄領取優惠。港競爭力全球第七 經濟營商效率俱跌瑞士洛桑國際管理發展學院發佈《2021年世界競爭力年報》，香港全球排名從去年的第五位，下降兩級至第七位。政府發言人認為，《2021年報》繼續肯定本港在多方面優勢；並稱有信心香港法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效政府，並未受到過去幾年面對前所未見的挑戰所影響。在《2021年報》三甲排名分別為瑞士、瑞典及丹麥；荷蘭位列第四，去年首名新加坡降至第五；挪威升一級至第六位，台灣上升三級至第八，中國亦跳升四位至第16。高瞻