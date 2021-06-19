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科技股回勇 恒指兩日彈364點

2021-06-19 列印
■恒指連續兩日反彈，惟全周計仍累跌40點。
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　　科技股造好，帶動科指重上八千大關，收報8041點，升近1.8%，連帶恒指連升兩日，成功收復10天線（28721）及50天線（28734），收報28801點，升242點，兩日累彈364點，全周計仍累跌40點，連續第三周下跌。於富時指數換馬下，收市U盤成交急增，港股昨日成交總額急增至2055億元。

　　內地股市個別發展，上證指數接近平收，收報3525點，跌0.01%；深成指數收報14583點，升0.77%；兩市成交合計1.01萬億元人民幣，全周計滬指累跌1.8%。



富時換馬成交2055億

　　藍籌股大致造好，美團漲3.66%，收報300.6元；阿里（9988）升1.57%，收報207元；騰訊（700）揚0.67%，收報603元；小米（1810）獲重新納入富時中國50指數，昨日收市後生效，指數換馬下成交急增，股價收升1.8%，報28.8元。不過重磅金融股滙控（005）下滑2.28%，收報47.2元；平保（2318）股價低見77.15元，創近一年低，收跌1.65%，報77.45元。

安踏飆6.4%破頂

　　另一方面，中汽協預料未來五年內地電動汽車銷量年均增長逾四成，電車龍頭比亞迪（1211）炒高4.22%，收報232.4元；吉利（175）亦升逾半成，收報24元。

  發盈喜的體育用品巨企安踏（2020），獲瑞銀上調目標價，股價創新高，高見178元，收飆6.41%，報176元。

  太陽能股繼續有資金追捧，信義光能（968）飆8.7%，協鑫新能源（451）抽高6.8%；福萊特玻璃（6865）漲逾半成。

　　大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，市場已逐步消化聯儲局提早加息消息，惟短期大市29000點阻力明顯，預料短線大市暫續於28200至29500點區間上落，他亦相信6月下旬仍然有力進一步上揚，挑戰29500點。

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